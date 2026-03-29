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Khoảnh khắc 2 “người hùng” phá mái tôn cứu người trong đám cháy tại Hà Nội

Chiều 24/3, một đám cháy bùng phát tại nhà dân cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai (Hà Nội).
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