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Khoảnh khắc 2 người hùng đập mái tôn cứu người trong nhà cháy

Trong phút nguy hiểm, 2 nam giới phá mái tôn đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài trong vụ cháy chiều tối 24/3.
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