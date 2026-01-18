Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau “gây sốt” mạng xã hội

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau đã “gây sốt” mạng xã hội vì dáng đi và hành động ngộ nghĩnh của loài vật này.
