Khoảng khắc cứu người đàn ông bị vùi lấp trong sạt lở đất

Mưa lớn kéo dài chiều 2/11 khiến quả đồi tại xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng sạt lở, vùi lấp 6 ngôi nhà, một người bị mắc kẹt được cứu sau đó.
Đọc thêm : Hơn một giờ giải cứu người đàn ông bị đất đá vùi lấp