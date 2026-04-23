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Khoan giếng ở Gia Lai phun cột khí và nước cao gần 15m

Một khoan giếng khoan của hộ dân tại xã Chư Prông (Gia Lai) bất ngờ phát hiện cột khí và nước phun cao gần 15m.
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