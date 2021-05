Kho phế liệu bị thiêu ra tro lúc rạng sáng

Vào khoảng 4h30 phút ngày 20/3, chị Trần Thị Thanh Nga đi lấy phế liệu về, phát hiện kho chứa phế liệu tại ngõ 65, đường Lê Huân, TP Vinh (Nghệ An) bốc cháy. Thời điểm này lửa đã bốc cao, khói mù mịt. Kho chứa phế liệu nằm trong dãy nhà kho diện tích gần 2.000m, có nhiều kho chứa gạo, kho vàng mã, kho vải, xưởng sản xuất vật liệu bao bì và ki ốt kinh doanh xe đạp và phụ tùng xe đạp. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) triển khai lực lượng cùng phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, cứu kho hàng. Đến gần 7h, vụ hỏa hoạn mới được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ kho chứa phế liệu bị thiêu rụi, các kho hàng còn lại được sơ tán, đảm bảo an toàn.