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Kho nhà xưởng ở Hà Nội cháy dữ dội trong đêm

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu nhà xưởng ở gần Bệnh viện K Tân Triều.
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