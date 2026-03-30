Vụ cháy gần Bệnh viện K Tân Triều: Đã khống chế được lửa, một người tử vong

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 6h15 ngày 30/3, tại khu vực kho xưởng gia công hàng hoá nằm đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, hàng trăm người gồm cảnh sát, công an cùng các lực lượng khác vẫn đang tích cực khống chế, dập tắt vụ cháy tại đây.

Tới 6h20 cảnh sát đã cơ bản khống chế vụ cháy và đang làm mát hiện trường.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 0h40 ngày 30/3, cảnh sát nhận được tin báo cháy xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Công an Hà Nội đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Cảnh sát cho hay, hiện trường vụ cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau, trong đó khu vực xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc.

Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến vận tốc cháy lan nhanh.

Trong ảnh: Robot chữa cháy được cảnh sát huy động vào hiện trường để dập lửa.

Bên trong hiện trường, cảnh sát huy động cả máy xúc, máy cẩu để phá dỡ kết cấu khu nhà xưởng để dễ dàng tiếp cận, dập tắt vụ cháy.

Lúc 6h30, khói đen vẫn bốc cao từ vụ cháy.

Công an thông tin, quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện một nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế.

Bên trong hiện trường, cảnh sát huy động khoảng 3 xe chữa cháy làm nhiệm vụ tiếp nước, phun nước công suất lớn để dập lửa.

Giám đốc Công an Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một người dân mang theo bánh mỳ vào hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát cũng sử dụng xe máy PCCC để có thể tiếp cận các khu vực nhỏ hẹp trong vụ cháy.

Bên ngoài hiện trường khoảng 300m, cảnh sát sử dụng nguồn nước chữa cháy tại cột nước chữa cháy ở cổng Bệnh viện K Tân Triều.

Phía ngoài hiện trường vụ cháy, Công an phường Thanh Liệt dựng hàng rào, căng dây bảo vệ hiện trường, ngăn không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận gần hiện trường.

Theo một số nhân chứng, khoảng 1h cùng ngày, người dân sống gần hiện trường ngửi thấy mùi khét, khi ra ngoài thì họ thấy lửa đang bùng lên dữ dội bên trong kho xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K Tân Triều.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CC&CNCH Khu vực số 31, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 0h40 cùng ngày.