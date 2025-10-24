Video
video cùng chuyên mục

Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời Đà Lạt

Loạt khinh khí cầu "khổng lồ" được trình diễn trong lễ hội làm Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt chìm trong sắc màu rực rỡ, người dân, du khách thích thú.
Đọc thêm : Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu trong lễ hội khinh khí cầu