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Khỉ vàng mạo hiểm hái quả trên ngọn cây cao

Một con khỉ vàng đã liều lĩnh trèo ra bên ngoài ngọn cây vắt vẻo bên vách núi để hái quả, khiến nhiều người chứng kiến lo lắng cho sự an toàn của con vật.
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