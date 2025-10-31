Video
video cùng chuyên mục

Khi tiếng cười trẻ thơ vang trên bản mới, chồi non đã nảy mầm

Giữa vùng đất từng tang thương bởi bão lũ, khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Lào Cai) nay đã rộn ràng tiếng trẻ thơ, rực rỡ sắc thêu của những bàn tay cần mẫn.
Đọc thêm : Làng Nủ sau bão: Từ nước mắt tang thương đến nụ cười hồi sinh