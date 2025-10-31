Giữa vùng đất từng tang thương bởi bão lũ, khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Lào Cai) nay đã rộn ràng tiếng trẻ thơ, rực rỡ sắc thêu của những bàn tay cần mẫn.