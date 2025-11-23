Video
video cùng chuyên mục

Khỉ suýt trả giá vì nghịch bật lửa

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con khỉ tinh nghịch học cách sử dụng bật lửa, đến mức suýt gây bỏng cho chính mình, khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.
