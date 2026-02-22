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Khỉ đầu chó thích thú chơi đùa trong bể bơi resort

Những du khách có mặt tại một resort ở Nam Phi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hai con khỉ đầu chó đang chơi đùa thỏa thích trong bể bơi.
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