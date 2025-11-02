Video
video cùng chuyên mục

Khỉ đầu chó mẹ đau lòng mang xác con đi khắp nơi

Đoạn video một con khỉ đầu chó mẹ thể hiện sự đau đớn, luôn mang theo xác con non mới sinh bên mình, khiến nhiều người chứng kiến cảm động.
