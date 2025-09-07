Video
video cùng chuyên mục

Khỉ con âu yếm hôn vào má khỉ mẹ

Các du khách đã rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thể hiện tình mẫu tử của 2 mẹ con khỉ.
