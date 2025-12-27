Video
Khán giả hát chúc mừng sinh nhật tuổi 50 của Phan Đinh Tùng

"Khúc hát mừng sinh nhật" cũng là ca khúc khép lại đêm nhạc đáng nhớ, đánh dấu cột mốc 26 năm làm nghề và còn là sinh nhật tuổi 50 của ca sĩ Phan Đinh Tùng.
