Khám phá tính năng chụp ảnh nghệ thuật ẩn trên Samsung

Chỉ với vài thao tác đơn giản, điện thoại Samsung có thể tạo ra hiệu ứng phơi sáng kép vốn thường thấy trên máy ảnh chuyên nghiệp.
