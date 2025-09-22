Video
video cùng chuyên mục

Khám phá phòng Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 đầu tiên tại châu Á

Suốt 5 năm liên tục, Lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đều được công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí, do Viện Pasteur kiểm định.
Đọc thêm : Bệnh viện Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á về thụ tinh ống nghiệm