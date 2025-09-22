Bệnh viện Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á về thụ tinh ống nghiệm

Ngày 21/9, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố và trao Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến vượt trội trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn và ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đại diện ê-kíp Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM nhận bằng chứng nhận Kỷ lục châu Á (Ảnh: Thanh Luận).

Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, quá trình xác lập kỷ lục cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM được kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỷ lệ IVF thành công, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ…, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới, thành tựu của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á”.

Tại sự kiện, hệ thống lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam, là Bệnh viện đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab”, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi.

ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng Lab - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đại diện ê-kíp nhận thêm bằng Kỷ lục Việt Nam (Ảnh: Thanh Luận).

Để xác lập Kỷ lục Việt Nam và châu Á, hệ thống phòng Lab trong thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Tâm Anh được so sánh để khẳng định sự vượt trội. Phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 mang lại những lợi ích đáng kể trong thực hành hỗ trợ sinh sản.

Trước hết, việc duy trì môi trường tiêu chuẩn phòng sạch (cleanroom) theo tiêu chuẩn y khoa với mật độ hạt bụi và vi sinh vật cực thấp giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm, virus cũng như hạn chế sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ bay hơi có khả năng gây độc tế bào. Nhờ đó, chất lượng vi môi trường xung quanh phôi được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ và các chỉ số lâm sàng như tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống.

Với Hệ thống “lab trong lab”, chuyên viên phôi học tại IVF Tâm Anh triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới hơn 80%, giúp hàng nghìn vợ chồng hiếm muộn sinh con khỏe mạnh (Ảnh: Thanh Luận).

Thiết kế phòng Lab bên trong phòng Lab với phòng nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, là thiết kế đặc thù, nhằm tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TPHCM, Việt Nam là đơn vị tiên phong trong thiết kế độc nhất này.

Khám phá phòng Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 đầu tiên tại châu Á.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TPHCM cho biết, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo trì và vận hành, suốt 5 năm liên tục, Lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đều được công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí, do Viện Pasteur kiểm định.

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chuyên viên phôi học đánh giá, lựa chọn phôi tối ưu, tăng tỷ lệ thành công tại IVF Tâm Anh (Ảnh: Thanh Luận).

Ngoài Lab nuôi cấy phôi, IVF Tâm Anh đầu tư lớn trang thiết bị hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch... Các bác sĩ - chuyên viên phôi học cũng làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu như: hỗ trợ phôi thoát màng, trưởng thành trứng non, sinh thiết phôi trong chẩn đoán di truyền tiền làm tổ phôi ngày 5, xét nghiệm sinh thiết tử cung Era test xác định chính xác ngày chuyển phôi, vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng ở những nam giới vô tinh…

Theo thống kê từ năm 2021 đến năm 2024, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại IVF Tâm Anh TPHCM là 80,1%, trong đó ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này lên tới 86,9%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả có thai cộng dồn trung bình lên tới 71,9%…

Nhờ công nghệ nuôi phôi trong Lab hiện đại kết hợp sàng lọc phôi tại IVF Tâm Anh TPHCM, chị Ngân, 46 tuổi đã sinh con từ phôi duy nhất không bất thường nhiễm sắc thể (Ảnh: Tuệ Diễm).

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, công nghệ hiện đại tại IVF Tâm Anh còn giúp sinh ra những em bé khỏe mạnh. Nhân sự kiện hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF hội ngộ trong “Ngày hội bầu vàng IVF Tâm Anh” đầu tháng 6, Bệnh viện Tâm Anh đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho các bé.

Kết quả khẳng định 100% em bé đều phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam.