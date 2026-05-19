Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên), tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).