Hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 (Video: Hoàng Lam).

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một biểu tượng sáng ngời trong những trang sử vàng của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn.

Mặc dù trước và trong thời gian diễn ra chương trình trời đổ mưa nhưng hàng nghìn khán giả vẫn đến dự và theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc.

Trong đêm khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (ngoài cùng bên phải) và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (giữa) trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Điểm nhấn đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn gắn với từng chặng đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gìn giữ, phát huy di sản của Người.

Trong đêm khai mạc, hoạt cảnh ví dặm cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và 2 con trai rời quê hương vào Huế theo lệnh triều đình gây xúc động mạnh với khán giả.

Từ mái nhà tranh nơi Làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế để rồi phải đến 50 năm sau hành trình dài bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có dịp trở về thăm quê.

Các ca sĩ Tùng Dương, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Văn Mai Hương khuấy động đêm khai mạc với các ca khúc sôi động, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu Tổ quốc.

Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An và UBND TPHCM phối hợp thực hiện, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa quê hương Bác và thành phố mang tên Người. Đây cũng là năm thứ 5 tỉnh Nghệ An và TPHCM phối hợp tổ chức Lễ hội Làng Sen.

Khán giả theo dõi và cổ vũ các tiết mục nghệ thuật trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đêm khai mạc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm cao dài 15 phút.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 30/5 tại xã Kim Liên với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Điểm nhấn của lễ hội là các chương trình dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; chương trình nghệ thuật chào mừng; Liên hoan tiếng hát Làng Sen; triển lãm, trưng bày chuyên đề; các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực...