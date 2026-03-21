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Khách Tây trải nghiệm đuông dừa “lúc nhúc”

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thử món đuông dừa sống của chàng trai người Đức đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận vừa tò mò vừa “nổi da gà”.
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