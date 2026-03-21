Ăn đuông dừa sống lúc nhúc, chàng trai Đức nhận cái kết bất ngờ

Ăn đuông dừa, chàng trai Đức đổi thái độ sau vài lần cắn

Đuông dừa là ấu trùng của một loài bọ cánh cứng sống trong thân cây dừa, phổ biến ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) - nơi được mệnh danh là “xứ dừa”.

Món ăn này thường được chế biến theo nhiều cách như chiên bơ, nướng hoặc ăn sống kèm nước mắm. Trong đó, đuông dừa sống được xem là cách thưởng thức “nguyên bản” nhất, nhưng cũng gây tranh cãi nhiều nhất do hình dạng và cách ăn có phần “thử thách”.

Với nhiều người, đuông dừa là đặc sản béo ngậy, giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không ít người vẫn e dè, thậm chí “né tránh” vì yếu tố tâm lý.

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhân vật chính - anh Christian Weizenegger (SN 1995, quốc tịch Đức, thường được gọi là Chris) - ban đầu tỏ ra khá e dè trước món ăn được xem là “đặc sản thử thách”.

Trước khi nếm thử, anh phải tự trấn an bằng cách hô “1, 2, 3” như để lấy tinh thần. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần cắn, biểu cảm của Chris thay đổi rõ rệt khi gương mặt anh dần giãn ra và gật gù tỏ vẻ thích thú.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt từ người Việt. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước “độ liều” của chàng trai ngoại quốc: “Có thể là cái gì cũng dám ăn, anh ấy còn Việt hơn cả người Việt”; “Tôi dân xứ dừa còn không dám ăn sống con này”; hay “Nhìn thôi đã hoảng chứ đừng nói đến là ăn”.

Một tài khoản nước ngoài cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự: “Chúng rất ngon, chỉ là đừng ăn phần đầu. Khi tôi ăn, tôi lo chúng sẽ cắn lại”.

Trong phần chú thích video, Chris viết: “Ẩm thực đường phố Việt Nam luôn khiến tôi bất ngờ mỗi ngày. Tôi thích việc ở Việt Nam, bạn có thể thử mọi thứ mà không có giới hạn.

Món này thực sự khiến tôi sốc vì chưa từng thấy đuông dừa trước đây. Tôi vừa sợ vừa nể vì bạn tôi nói chúng có thể cắn. Nhưng khi thử rồi, tôi thấy cực kỳ ngon. Đó là lý do tôi yêu ẩm thực và văn hóa địa phương Việt Nam”.

Món gì cũng dám thử

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chris cho biết anh đã sinh sống tại Việt Nam gần 1 năm. Không phải đến khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Chris mới biết đến đuông dừa. Anh cho hay mình đã tìm kiếm món ăn này trong nhiều tháng.

“Tôi biết Bến Tre là nơi dễ tìm nhất nhưng ở TPHCM thì khá khó. Sau khi xem một video của du khách khác, tôi hỏi nhiều bạn bè và cuối cùng có người chỉ cho tôi một địa điểm có bán món này. Ngay hôm sau tôi đến thử và thấy món ăn thực sự rất ngon”, Chris kể.

Đối với chàng trai người Đức, việc thử những món ăn lạ không phải là thử thách hay cá cược, mà để khám phá, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của một quốc gia. “Việt Nam có nền ẩm thực rất đa dạng, nên tôi muốn trải nghiệm càng nhiều càng tốt khi sống tại đây”, anh chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc thử đuông dừa sống, Chris cho biết anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước vì biết mình sắp ăn ấu trùng còn sống. Tuy vậy, điều khiến anh lo lắng nhiều hơn không phải là việc ăn, mà là nỗi sợ chúng có thể cắn.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khác xa tưởng tượng. “Sau miếng đầu tiên, tôi nhận ra món này khá ngon, thậm chí có vị dừa rõ rệt. Đó là điều tôi không ngờ tới. Tôi nghĩ nó sẽ nhớt hơn, nhưng thực tế khá béo và mềm”, Chris mô tả.

Chàng trai cho biết anh sẵn sàng ăn lại món này nếu có dịp. Với anh, đó là một trải nghiệm thú vị hơn là “cú sốc ẩm thực”.

Sau khi xem video, gia đình và bạn bè có nhiều phản ứng trái ngược. “Mẹ tôi luôn dạy tôi nên thử mọi thứ, nhưng khi xem video thì bà nhắn rằng không nghĩ tôi sẽ thử “mọi thứ” theo nghĩa đen. Nhiều bạn bè, kể cả một số người Việt, cũng bất ngờ và nói họ còn chưa dám thử”, anh kể.

Không chỉ dừng lại ở đuông dừa, Chris còn khiến nhiều người bất ngờ khi sẵn sàng thử những món ăn mà ngay cả một số người Việt cũng còn e dè. Anh từng nếm mắm ba khía, thịt chuột nướng hay hột vịt lộn, những món ăn quen thuộc ở Việt Nam nhưng lại là “rào cản” với nhiều người nước ngoài.

“Có những món ban đầu khiến tôi phải suy nghĩ một chút trước khi thử, nhưng khi đã ăn rồi, tôi nhận ra chúng không đáng sợ như tưởng tượng. Thậm chí, nhiều món còn rất ngon”, Chris chia sẻ.

Trong số các món từng thử, ốc là một trong những trải nghiệm khiến Chris ấn tượng nhất. “Ở châu Âu chúng tôi hầu như không ăn ốc theo cách này, nên lần đầu thử tôi thấy rất mới mẻ. Nhưng hương vị lại rất hấp dẫn và đến giờ tôi vẫn thường xuyên ăn”, anh chia sẻ.

Không chỉ đuông dừa, Chris còn trải nghiệm nhiều món ăn khiến không ít du khách “chùn bước” như mắm ba khía, chuột nướng, hột vịt lộn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chàng trai người Đức cũng thừa nhận, không phải món nào cũng dễ ăn ngay từ lần đầu, nhưng chính sự khác biệt lại khiến anh tò mò. Theo anh, việc bước ra khỏi “vùng an toàn” trong ăn uống giúp hành trình khám phá trở nên trọn vẹn hơn. “Càng thử nhiều, tôi càng thấy ẩm thực Việt Nam phong phú và thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều”, anh nói.

Theo Chris, sức hút của Việt Nam không chỉ nằm ở những món ăn “lạ” mà còn đến từ tổng thể trải nghiệm.

“Con người Việt Nam rất ấm áp và hiếu khách. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt thuộc nhóm ngon nhất thế giới - từ phở, bánh mì cho đến vô số món ăn địa phương. Cảnh quan thiên nhiên và bãi biển cũng rất đa dạng. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của đất nước này”, anh nhận định.