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Khách Tây thích thú trải nghiệm "masage vịt" ở Quảng Trị

Một nông trại tại tỉnh Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách nước ngoài với các trải nghiệm độc đáo như “massage vịt”, chăn trâu, câu cá.
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