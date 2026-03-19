Khách Tây chăn trâu, được vịt massage khi đến Việt Nam du lịch

Khách Tây thích thú trải nghiệm "massage vịt" ở Quảng Trị (Video: Tiến Thành).

Nông trại nằm ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 9km. Nông trại rộng hơn 1,3ha, nằm yên bình bên một nhánh sông Son, bao quanh là những đồi keo tràm xanh mướt, tạo nên không gian gần gũi thiên nhiên, tách biệt khỏi sự ồn ào đô thị.

Nơi đây nổi bật với cảnh quan núi đồi xanh mát, những con đường nhỏ uốn lượn giữa thiên nhiên, không khí trong lành. Người dân địa phương vẫn gọi vùng này là thung lũng Bồng Lai.

Nông trại được anh Trần Quốc Hoàn (SN 1991, trú thôn Bồng Lai 1) xây dựng cách đây 3 tháng nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Theo anh Hoàn, việc kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch giúp du khách, đặc biệt là người nước ngoài có cơ hội tiếp cận đời sống nông thôn Việt Nam chân thực và sinh động.

Đến với nông trại ở tỉnh Quảng Trị, khách Tây sẽ hóa thân vào một người nông dân Việt Nam với hoạt động chăn vịt. Để bắt đầu, du khách chỉ cần cầm thức ăn, rải xuống đất và chờ đàn vịt kéo đến. Khi anh Hoàn cất tiếng gọi quen thuộc “qoạc qoạc”, hàng chục con vịt từ nhiều hướng nhanh chóng chạy tới, vây quanh du khách.

Vịt của nông trại được huấn luyện và thường xuyên tiếp xúc với người nên rất dạn. Chỉ cần cất tiếng gọi cùng với nắm thức ăn, cả "đoàn quân vịt" vây quanh. Tiếng cười của du khách khi tham gia trải nghiệm rộn ràng vang lên giữa không gian đồng quê, tạo nên bầu không khí vui vẻ, thư giãn.

Điểm nhấn đặc biệt tại nông trại là trải nghiệm “massage vịt”, hoạt động khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú. Du khách sẽ nằm lên một hộp nhựa chuẩn bị sẵn. Khi bỏ thức ăn lên người, đàn vịt vây quanh, mổ thức ăn khiến nhiều du khách bật cười vì nhột, giống như được massage một cách tự nhiên.

Chị Susie Stubbs (27 tuổi, áo đỏ), du khách đến từ Anh, cùng nhóm bạn lần đầu tiên sang Việt Nam du lịch và lựa chọn Phong Nha - Kẻ Bàng làm điểm đến trong hành trình của mình. Susie Stubbs cho biết chị rất yêu thích vẻ đẹp của Việt Nam, đặc biệt là khung cảnh yên bình ở các vùng quê.

"Tôi thực sự vui khi trải nghiệm chăn trâu, câu cá ở nông trại này. Ở đây có những chú vịt rất đáng yêu, tôi còn được chúng massage, thật tuyệt vời", Susie Stubbs vui vẻ nói.

Ngoài “massage vịt”, nông trại còn mang đến du khách nhiều trải nghiệm khác, như câu cá, chăn trâu hay xem chủ nông trại huấn luyện trâu thực hiện các động tác đứng lên, nằm xuống theo hiệu lệnh. Giúp du khách hiểu hơn về đời sống lao động nông nghiệp truyền thống của Việt Nam.

Các nam du khách nước ngoài tham gia hoạt động câu cá tại nông trại ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch.

Nữ du khách Becky Bowen liên tục cười lớn khi trải nghiệm "massage vịt". "Thật thích thú khi được những chú vịt đáng yêu vây quanh, chúng cứ bám lấy tôi vì trong tay tôi là túi thức ăn. Tôi bị nhột và cười vang khi những chú vịt vây quanh, mổ lên tay, chân và bụng. Ở đây có chú trâu rất hiền, tôi đã chụp ảnh và cho nó ăn cỏ và lá chuối", Becky Bowen chia sẻ.

Nhóm du khách thích thú vui đùa cùng những chú vịt con lông vàng đặc trưng, chạy lon ton như cục bông trong nông trại. Chủ nông trại cũng cho biết trâu và đàn vịt trước khi thực hiện "nhiệm vụ" được huấn luyện, phòng dịch bệnh và vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh cho du khách trải nghiệm.

Nông trại có trải nghiệm "massage vịt" nằm tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 9km (Ảnh: Google Maps).