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Khách Tây phấn khích trải nghiệm vòng lặp Hà Giang

Vị khách người nước ngoài tỏ ra phấn khích khi lần đầu trải nghiệm các cung đường phượt ở Hà Giang cũ nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.
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