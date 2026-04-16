Vòng lặp Hà Giang gây nghiện khách Tây, "phượt" sai cách dễ trả giá đắt

Sức hút khó cưỡng từ vòng lặp Hà Giang

Trong những năm qua, nhiều khách nước ngoài biết tới Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và muốn tới khám phá các cung đường bằng xe máy.

Thậm chí, trong cộng đồng mê dịch chuyển, Hà Giang nằm trong danh sách "must-do" (tạm dịch: nhất định phải tới) khi tới thăm Việt Nam. Không ít người đã bày tỏ tình yêu và sự choáng ngợp vì được tận mắt chứng kiến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận tình cảm nồng ấm của người dân địa phương.

Khách Tây phấn khích trải nghiệm vòng lặp Hà Giang (Nguồn video: Ivan).

Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm du lịch nước ngoài, cung đường "Ha Giang loop" (tạm dịch: vòng lặp Hà Giang) liên tục được nhắc tới. Khi gõ Hashtag "Hagiangloop" trên Instagram cũng thu về gần 160.000 bài viết chia sẻ về địa danh này với những bình luận sôi nổi.

Không ít khách nước ngoài đã mô tả hành trình chinh phục là "những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời". Thậm chí, có người đã bật khóc sau khi chuyến đi kết thúc vì cảm giác nuối tiếc xen lẫn sự xúc động.

Lý giải về sức hút của vòng lặp Hà Giang, Megan Coney - nữ du khách đến từ Australia - cho biết, với những người thích du lịch bụi, mê khám phá và thêm chút mạo hiểm, đây là sự lựa chọn hoàn hảo.

Trải nghiệm vòng lặp Hà Giang là điều khách nước ngoài đặc biệt ưa thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nếu không thể tự lái xe, bạn hãy thuê dịch vụ để đi cùng xe với hướng dẫn viên địa phương giàu kinh nghiệm. Trải nghiệm vòng lặp Hà Giang là lúc bạn được cảm nhận tầm nhìn đẹp nhất trên các con đường cheo leo nằm vắt giữa những dãy núi hùng vỹ", Megan nói.

"Không còn ngôn từ nào mô tả được cảm giác ngồi sau xe máy để chinh phục các con đường đèo ở Hà Giang. Thiên nhiên và con người tại đây quá tuyệt vời. Tôi cũng có thêm người bạn đồng hành là tài xế lái xe trong chuyến đi này", nữ du khách có tên Rosie Musk chia sẻ.

Được biết, vòng lặp Hà Giang bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn tới Mèo Vạc rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Cung đường có tổng chiều dài khoảng 350km, bao gồm những con đèo hiểm trở, vực sâu, nhiều khúc cua khó nhằn nên đòi hỏi cần lái xe cứng tay mới chinh phục được vòng lặp tưởng chừng trải dài vô tận.

Tuyến đường có những góc cua không dễ chinh phục (Ảnh: Leon Gallino).

Tour trải nghiệm Hà Giang đưa du khách tới những điểm đến ngoạn mục để cảm nhận thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cuộc sống người địa phương, trải nghiệm ẩm thực. Tối đến, du khách thường dừng chân nghỉ lại những homestay đơn sơ, hòa mình cùng điệu nhảy múa cùng người dân bản địa và đốt lửa trại.

Đặc biệt chi phí cho tour Hà Giang Loop cũng khá phải chăng, phụ thuộc vào du khách tự lái xe hay thuê dịch vụ. Trung bình mỗi tour từ 4 đến 5 triệu đồng cho chuyến đi kéo dài 3-4 ngày gồm cả tiền trả cho tài xế lái xe máy, bữa ăn, chỗ ở, một số hoạt động bên lề.

Đây được xem là mức giá hấp dẫn với nhiều khách quốc tế. Mỗi năm cung đường phượt này đón khoảng 200.000 lượt khách.

Những rủi ro tiềm ẩn

Tuy nhiên phía sau cung đường phượt hùng vỹ là những rủi ro tiềm ẩn. Mới đây, câu chuyện của nữ du khách người Anh gặp tai nạn khi du lịch Hà Giang, được nhiều kênh truyền thông quốc tế đăng tải, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng du lịch phượt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Linh Hữu Khương, đại diện BiBi Ha Giang, công ty tổ chức các tour easy riders (tour có người lái xe máy bản địa) nhận định, sự cố tai nạn không phải là vấn đề riêng của bất cứ đơn vị nào.

Du khách trải nghiệm trên cung đường phượt (Ảnh: She Always Again).

Anh Khương cho rằng, từ nhiều năm nay, dịch vụ easy riders trở thành biểu tượng ở Hà Giang, được khách nước ngoài sử dụng khi chinh phục vòng lặp Hà Giang. Tuy nhiên, thời gian qua dịch vụ này có xu hướng bùng nổ khiến không ít công ty gặp khó trong quá trình quản lý nhân sự dẫn tới nguy cơ mất an toàn trên đường.

"Vụ tai nạn này là lời cảnh tỉnh cho các đơn vị đang khai thác tour và tài xế lái xe hành nghề chở khách ở cung đường Hà Giang", anh Khương nhận định.

Anh N.T.M., một tài xế hành nghề chở khách chuyên phục vụ đoàn khách nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm tiết lộ, có những thời điểm do lượng khách đặt tour quá đông, tài xế cũng rơi vào tình trạng quá tải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người cầm lái.

Tài xế này từng chứng kiến có những đoàn đông hàng chục người. Với đoàn đông, người đi sau phải tăng tốc để không bị lạc trưởng đoàn. Đây có thể là yếu tố gây rủi ro cho khách ngồi phía sau đặc biệt lúc di chuyển trên các khúc cua.

"Cung đường vòng lặp có nhiều đoạn đèo dốc có thể khiến người dân bản địa vốn thông thuộc địa hình cũng gặp khó nếu thời tiết không thuận lợi. Với khách nước ngoài ít dùng xe máy hàng ngày, việc tự mình trải nghiệm bằng loại phương tiện này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao", anh M. nói.

Iciara (tên du khách được thay đổi) cho biết, với kinh nghiệm từng vài lần trải nghiệm vòng lặp Hà Giang, cô cho rằng việc du khách lựa chọn sử dụng dịch vụ tại các công ty có uy tín là điều rất quan trọng.

Nữ du khách cũng nêu ra những đơn vị cung cấp dịch vụ easy rider mà bản thân từng sử dụng và thấy hài lòng. Với cô, đây là những đơn vị có tiêu chí đặt sự an toàn của khách lên hàng đầu, áp dụng đoàn tour có số lượng nhỏ từ 10 người trở xuống và luôn có trưởng đoàn, phó đoàn đi kèm.

Nhóm khách phượt trên cung đường có tài xế bản địa lái xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, Iciara cũng khuyến cáo du khách nên cân nhắc việc có nên tự lái xe máy để phượt Hà Giang hay không.

"Ở quan điểm cá nhân, lời khuyên của tôi là không nên làm như vậy. Trừ khi bạn là người có kinh nghiệm dày dặn khi đi mô tô, biết xử lý thành thạo các tình huống xảy ra", nữ du khách nói.

Cô gái Australia cho rằng, các đường cua ở Hà Giang rất nguy hiểm. Nếu không có bằng lái phù hợp và ít kinh nghiệm, du khách không nên đặt bản thân vào tình thế gay cấn. Việc tự lái xe không chỉ gây nguy hiểm tới chính mình, còn ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên đường.

"Tài xế không được bất chấp chiều khách bằng mọi giá"

Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết đã siết chặt quản lý hoạt động tổ chức tour trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy tại "vòng lặp Hà Giang".

Cụ thể, phía Sở yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour trải nghiệm. Động thái được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá việc tổ chức du lịch bằng môtô trên các tuyến, cung đường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị chỉ bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn giao thông đường bộ. Đối với các xe phục vụ khách cần bảo dưỡng định kỳ, trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ cần thiết trước khi khởi hành.

Theo đơn vị, việc tăng cường quản lý được triển khai theo hướng chủ động không né tránh, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang - cho biết, ở góc độ Hiệp hội, đơn vị liên tục tuyên truyền, vận động các đơn vị khai thác tour, tài xế chở khách cần qua các khóa huấn luyện đào tạo để tuân thủ chấp hành an toàn giao thông.

"Chúng tôi thường xuyên đưa ra những nhắc nhở tới tài xế cần đi đúng làn đường, chuẩn tốc độ. Có những trường hợp, khách muốn tài xế tăng tốc độ để trải nghiệm cảm giác mạnh hơn. Tuy nhiên, tài xế không được chiều khách bằng mọi giá. Nếu làm chủ được tốc độ, có thể giảm tỷ lệ tai nạn rủi ro ở mức thấp, giúp du khách có hành trình trải nghiệm trọn vẹn", ông Tĩnh nói.

Cùng chung quan điểm, đại diện của Bi Bi Ha Giang cho rằng, sự an toàn của du khách phần lớn phụ thuộc vào sự quản lý của các công ty khai thác dịch vụ.

Nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trên đường, đơn vị này áp dụng quy định giới hạn lượng khách, tối đa 8 người một tour. Mỗi đoàn có trưởng đoàn đi đầu và phó đoàn lái xe cuối cùng để chốt quân số.

Tài xế không được phép sử dụng bia rượu, chất kích thích trong cả hành trình. Việc chia nhỏ đoàn yêu cầu chi phí cao hơn, cần nhiều nhân sự biết tiếng Anh, tuy nhiên anh Khương cho rằng điều này là cần thiết.

Bên cạnh đó, tốc độ di chuyển trung bình khống chế ở ngưỡng khoảng 40-50km/h. Với những ngày thời tiết không thuận lợi nhiều sương mù, tốc độ không vượt quá 30-40km/h. Đơn vị cũng lưu ý du khách không mời rượu tài xế trong hành trình trải nghiệm để đảm bảo sức khỏe và an toàn.