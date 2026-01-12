Video
video cùng chuyên mục

Khách Tây bị "chặt chém" 850.000 đồng một chiếc nón ở phố cổ

Khi phát hiện sự việc qua camera, anh Duy (kinh doanh ở phố Hàng Gai) yêu cầu người bán nón dạo phải trả lại toàn bộ tiền cho khách.
