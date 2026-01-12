Khách Tây suýt bị "chặt chém" 850.000 đồng một chiếc nón lá ở phố cổ Hà Nội

Chiều 11/1, đang ngồi tại cơ sở spa do mình làm chủ trên phố Hàng Gai (Hà Nội), anh Duy nhìn qua camera, phát hiện 2 khách nước ngoài lời qua tiếng lại với người phụ nữ bán nón dạo.

Theo nội dung đoạn video trích xuất từ camera, khi đội chiếc nón lên đầu, cô gái người nước ngoài lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.

Người bán nón lấy 2 tờ tiền 500.000 đồng từ trên tay khách (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghi ngờ có vấn đề tranh cãi giữa hai bên, anh lập tức chạy ra để tìm hiểu sự việc. Qua trò chuyện, chủ tiệm spa được biết, người phụ nữ bán chiếc nón cho khách Tây với giá 850.000 đồng.

"Khách đưa 2 tờ 500.000 đồng nhưng người bán trả lại 150.000 đồng. Nhận thấy mức giá vô lý, tôi yêu cầu người bán phải trả lại tiền cho khách", anh Duy cho biết.

Khi anh lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi “chặt chém”, người bán cố gắng thanh minh chỉ nhận một tờ 500.000 đồng. Trước lời khẳng định của khách, người phụ nữ phải chấp nhận trả lại 1 triệu đồng rồi âm thầm rời đi nhưng không có một lời xin lỗi.

Khách Tây bị "chặt chém" 850.000 đồng một chiếc nón ở phố cổ Hà Nội (Video: Nhân vật cung cấp).

Nhận lại toàn bộ số tiền, cặp đôi bày tỏ cảm ơn anh Duy. Chủ tiệm spa thay mặt người bán nón gửi lời xin lỗi du khách vì hành vi bán hàng với giá "cắt cổ".

"Tôi khuyên du khách nên hỏi giá trước khi mua để tránh bị chặt chém. Nếu tôi không phát hiện sự việc, họ sẽ rất sốc khi phải mua nón với giá đắt đỏ", anh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bán nón lá dao động từ 50.000 đồng/chiếc trở lên, trong đó có những sản phẩm nón làm bằng lá sen có vẽ hình nghệ thuật đắt nhất cũng ở mức khoảng 250.000 đồng/chiếc.

Nhờ sự hỗ trợ của anh Duy, khách Tây đã nhận lại toàn bộ số tiền (Ảnh: Chụp màn hình).

Là người kinh doanh dịch vụ tại phố cổ khoảng 20 năm, anh Duy cảm thấy xấu hổ khi người bán nón có hành vi "chặt chém" với khách nước ngoài.

Anh cho rằng, hành động của người bán nón có thể làm ảnh hưởng đến ấn tượng của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

"Trong khi các đơn vị làm du lịch chuyên nghiệp đang nỗ lực hết mình để đạt được giá tốt trên các trang quốc tế, những hành vi chộp giật này làm mất đi nguồn khách tiềm năng", anh đánh giá.

Thông qua sự việc lần này, anh Duy mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để, tuyên truyền cho những người bán hàng rong không "chặt chém" khách.

"Tôi mong đừng để một vài con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu hình ảnh của du lịch Việt Nam", người đàn ông nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, cho biết công an đã nắm được sự việc người bán nón dạo "chặt chém" khách Tây. Đơn vị đang tìm người bán hàng rong trong video để xác minh xử lý theo quy định.