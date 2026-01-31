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Khách sạn cao nhất thế giới tại Dubai

Ciel Dubai Marina (Dubai), cao 377m với 82 tầng, nắm giữ kỷ lục khách sạn cao nhất thế giới, thu hút du khách nhờ quy mô, tầm nhìn và trải nghiệm nghỉ dưỡng trên cao.
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