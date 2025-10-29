Video
Khách ngồi trên máy bay ghi cảnh Đà Nẵng ngập lụt lịch sử

Đoạn video được vị khách ngồi trên máy bay đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng vào sáng 28/10. Hình ảnh từ video cho thấy, mưa lũ dâng cao ở Đà Nẵng khiến nhiều người xót xa.
