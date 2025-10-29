Sau khi kết thúc công việc tại Hà Nội, sáng 28/10, anh Anh Kiệt, nhân viên IT, đáp chuyến bay trở về nhà tại Đà Nẵng vào thời điểm buổi sớm. Hành trình cả chiều đi và chiều về của anh may mắn đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, không bị hoãn hủy chuyến.

Tuy nhiên, khi ngồi trên máy bay ở vị trí ngồi cạnh cửa sổ, thời điểm chỉ còn khoảng 10 phút sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, anh Kiệt nhìn xuống dưới và thấy cảnh tượng đặc biệt xảy ra trước mắt.

Cảnh mưa ngập nhìn từ cửa sổ máy bay (Ảnh cắt từ video).

Đó là quang cảnh mưa lũ dâng cao. Từ trên cửa sổ máy bay, hình ảnh phía dưới gần như chỉ thấy biển nước. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa. Cảm xúc dâng trào khiến vị khách lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này rồi chia sẻ lên trang cá nhân, thu hút lượng tương tác lớn.

"Xót xa quá miền Trung ruột thịt. Tôi cầu mong cho người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc sớm vượt qua những khó khăn và luôn bình an", tài khoản Thanh Bình chia sẻ.

"Năm nay mưa lũ xuất hiện khắp nơi. Tôi chỉ mong cuộc sống của người dân sớm ổn định trở lại để làm ăn bình thường như trước", tài khoản Mai Thu bình luận.

Khách ngồi trên máy bay ghi cảnh Đà Nẵng ngập lụt lịch sử (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, anh Kiệt trở về nhà an toàn. Vị khách cho biết, hiện khu vực anh sinh sống tại Thanh Khê vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng mưa lũ quá nhiều.

Trước đó, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ sáng 28/10 đến hết đêm 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Nằm ở cuối sông Vu Gia, các khu dân cư tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo khu vực Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ sáng 29/10 tới đêm 30/10, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng sẽ có mưa to tới rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Gần 7.100 hộ trên 21.500 người dân ở các tỉnh đã được sơ tán.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tại Đà Nẵng, tràn và ngập cơ bản 46 tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, chưa phân cấp, độ sâu ngập trên 0,5m.

Sáng 29/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn trong những ngày qua.

Cụ thể, có 2 người tử vong tại xã Hòa Tiến, Đại Lộc do bị ngã xuống nước lũ, 3 người mất tích tại các xã Nam Trà My, Sông Kôn, Núi Thành nghi ngã xuống nước hoặc đi bắt cá bị nước cuốn. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người mất tích.

Mưa lũ tại Đà Nẵng cũng làm khoảng 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gần 300ha rau màu, lúa bị thiệt hại, 5ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.

Các địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện giao thông qua lại khu vực đường bị ngập sâu và đang tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu.