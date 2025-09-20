Video
Khách đứng ngoài sân bay, cố ăn 5,5kg sầu riêng vì bị cấm mang lên máy bay

Vì không được mang sầu riêng lên máy bay, gia đình nhóm khách người Trung Quốc phải đứng ngoài sân bay Chiang Mai (Thái Lan) ăn hết 5,5kg loại quả này.
