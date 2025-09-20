Một gia đình đến từ Trung Quốc gặp phải sự cố khi mua sầu riêng trước giờ lên máy bay, đã nảy sinh ra tình huống dở khóc dở cười.

Anh Lý, một thành viên trong gia đình cho biết, vụ việc xảy ra hôm 16/9 và được anh chia sẻ lên mạng xã hội với mục đích muốn lưu giữ lại kỷ niệm nhớ đời.

Phản ứng của nam thanh niên khi phải cố ăn nhiều múi sầu riêng cùng một lúc (Ảnh cắt từ clip).

Anh không ngờ video thu hút gần một triệu lượt xem với rất nhiều bình luận trái chiều. Trong đó không ít ý kiến bình luận, nhìn phản ứng của nam thanh niên khiến họ bật cười. Anh Lý tiết lộ, đây là chuyến đi của cả gia đình tới Thái Lan.

Trước chuyến bay, bố anh Lý mua 5,5kg sầu riêng tươi đặt trong nhiều hộp xốp với mục đích muốn mang về làm quà. Tuy nhiên khi tới sân bay quốc tế Chiang Mai, cả gia đình mới biết không được phép mang sầu riêng lên máy bay vì loại trái cây này quá nặng mùi.

Trong tình huống này, gia đình chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là vứt bỏ toàn bộ số sầu riêng, hoặc phải ăn hết. Vì không muốn bỏ phí, nhóm khách đứng ngoài cửa ra vào của sân bay và chia nhau ăn hết.

Khách đứng ngoài sân bay, cố ăn 5,5kg sầu riêng vì bị cấm mang lên máy bay (Nguồn video: Local Malaysia).

Video được một thành viên trong gia đình ghi lại. Trong video, người xem có thể thấy có nhiều hộp xốp đựng các múi sầu riêng tươi. Ban đầu, mọi người đều ăn khá hào hứng.

Tuy nhiên càng về sau, tốc độ ăn chậm dần. Thậm chí anh Lý còn tỏ vẻ sợ hãi khi phải cố ăn nốt. Được biết, mỗi người phải cố ăn 4-5 múi sầu riêng to. Nam thanh niên cho rằng điều này quá sức với mình.

"Tôi đã ăn nhiều sầu riêng tới mức không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa", anh Lý nói.

Sau khi cả nhà ăn hết 5,5kg sầu riêng tươi, họ vội vã di chuyển vào trong nhà ga sân bay. Khi lên máy bay, thậm chí người nào cũng đậm đà mùi sầu riêng khiến họ phải liên tục xin lỗi những vị khách ngồi gần.

Sầu riêng là loại trái cây gây nhiều tranh cãi (Ảnh minh họa: News).

Sầu riêng là trái cây được trồng ở các nước nhiệt đới, được ví như "Vua của các loại hoa quả". Tuy nhiên loại trái cây này có mùi hương rất mạnh, trở thành thứ quả gây nhiều tranh cãi. Trong đó, nhiều quốc gia trên thế giới cấm mang sầu riêng lên các phương tiện giao thông công cộng, tránh ảnh hưởng tới người khác.

Dù có hương vị béo ngậy thơm ngon nhưng không phải ai cũng ăn và chịu được mùi đặc biệt của sầu riêng. Năm 2013, các quan chức ở thành phố Sydney, Australia từng sơ tán cả một tòa nhà vì tưởng mùi sầu riêng là mùi khí ga bị rò rỉ.

Những vụ việc tương tự từng xảy ra tại Trung Quốc. Tháng 1/2019, tại nhà ga ở thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, một nữ hành khách bị nhân viên an ninh chặn ngay ngoài cổng, cấm không cho mang sầu riêng lên tàu hỏa.

Tiếc rẻ vì phải bỏ lại trái sầu riêng đắt tiền, người phụ nữ quyết định mượn một chiếc cưa sắt để xử lý tại chỗ. Sau đó, người này dùng cưa bổ đôi sầu riêng và ăn ngay giữa sân ga đông người qua lại.

Đoạn video ghi cảnh người phụ nữ dùng cưa sắt bổ sầu riêng và ăn tại chỗ gây nhiều tranh cãi trong dư luận nước này. Có ý kiến cho rằng, hình ảnh trên không mấy lịch sự tại nơi công cộng. Nhưng cũng có người lên tiếng đồng tình vì cho rằng cô gái không muốn lãng phí đồ ăn.