Video
video cùng chuyên mục

Khách đến từ 4h30, xếp hàng mua vé đi Vườn Quốc gia Ba Vì đông như trẩy hội

Từ tờ mờ sáng, trên tuyến đường tới cổng soát vé để vào Vườn Quốc gia Ba Vì đã chật kín khách. Nhiều người đi từ rất sớm để săn mây.
Đọc thêm : Tắc dài dòng khách xếp hàng mua vé vào Vườn Quốc gia Ba Vì