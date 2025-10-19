Video
video cùng chuyên mục

Khả năng ngụy trang ấn tượng của loài nhện giả lá

Nhện giả lá có khả năng ngụy trang tài tình để khiến cơ thể của chúng giống như một chiếc lá héo khô, điều này giúp nhện có thể qua mặt được kẻ thù.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cụ bà bị rắn hổ mang trườn lên giường cắn khi đang ngủ