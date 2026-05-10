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Khả năng hồi phục vết thương đáng kinh ngạc của cá mập bò

Đoạn video cho thấy con cá mập bò chịu một vết thương hở lớn. 27 ngày sau, các thợ lặn đã gặp lại con cá mập bò này, nhưng vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn.
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