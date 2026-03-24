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Kênh dài 32km ở TPHCM chậm tiến độ, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

Nhiều gói thầu dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên chậm tiến độ, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân ven tuyến.
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