Dân ven kênh dài nhất TPHCM sống chung công trình chậm tiến độ

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tuyến kênh dài nhất TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân khu vực.

Khởi công từ năm 2023, dự án này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thoát nước, chống ngập và nâng cao chất lượng môi trường đô thị cho TPHCM. Tuyến kênh dài gần 32km, chảy qua 7 quận, huyện (trước khi sáp nhập): Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại gói thầu XL-05 (đoạn gần cầu Bưng), tình trạng thi công cầm chừng diễn ra rõ rệt. Cỏ mọc kín mặt kênh, một bên đã hình thành đường, trong khi bên còn lại vẫn ngổn ngang vật liệu.

Mặc dù có tới 69 nhà thầu tham gia ở 10 gói xây lắp chính, công trường vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác vài công nhân. Nhiều đơn vị thi công chậm tiến độ đã bị chủ đầu tư xử phạt.

Kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2025, nhưng do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện đã phải điều chỉnh, kéo dài đến năm nay.

Đáng chú ý, một số đoạn ven kênh dọc gói thầu XL-05 còn bị biến thành bãi đổ rác trộm, bất chấp biển cấm và các hình thức xử phạt của chính quyền địa phương.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, tổng thể dự án hiện đạt khoảng 65% khối lượng thi công. Đã thông xe kỹ thuật 35km đường ven kênh trên tổng số 64km.

Gói thầu XL-01 (khu vực gần cầu Nước Lên) là một trong những điểm sáng với tiến độ hoàn thành hơn 65%. Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 23/3 cho thấy không khí thi công vẫn ảm đạm. Gói thầu này dài 4km, có giá trị hợp đồng hơn 1.079 tỷ đồng và 11 thành viên tham gia trong liên danh.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ này là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.

Gói thầu XL-08 (cầu Chợ Cầu - cầu Trường Đai) với hơn 491 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 15/3, hiện chỉ đạt 66,99%.

Việc thi công chậm trễ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Nhiều căn nhà hai mặt tiền bị che khuất lối đi, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thủy, một người dân địa phương, chia sẻ: "Tôi rất mừng vì dự án triển khai, nhà tôi thành hai mặt tiền, không còn sống chung cảnh ô nhiễm. Tuy nhiên, người dân cũng lo lắng khi dự án kéo dài quá lâu do có nhiều nhà thầu, có đoạn làm tích cực, có đoạn lại không làm gì".

Gói thầu Xây lắp 09 hiện đạt khối lượng cao nhất 80,39%, tuyến kè đã hình thành, người dân có thể đi thể dục mỗi chiều.

Ban Hạ tầng đô thị TPHCM cho biết đã làm việc trực tiếp với từng nhà thầu thuộc 10 gói xây lắp chính để đôn đốc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu cam kết tăng cường máy móc, nhân lực, vật tư và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay.

Vị trí kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (Đồ hoạ: Bảo Quyên).