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Kẻ trộm vào nhà cuỗm tài sản sau đám cưới ở Cà Mau

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang điều tra một vụ trộm tài sản sau đám cưới tại nhà dân.
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