Kẻ trộm lấy đi xe máy trong vòng chưa đến 8 giây

(Dân trí) - Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông tiếp cận và lấy trộm chiếc xe máy dựng ven đường ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) chỉ trong chưa đầy 8 giây.
