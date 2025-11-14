Camera ghi lại vụ trộm xe trong chưa đầy 8 giây

Ngày 14/11, lãnh đạo Công an xã Diên Khánh cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin, điều tra vụ trộm xe máy ở địa phương.

Trước đó, vào tối 13/11, một phụ nữ đỗ xe máy sát mép đường rồi đi vào quán mua đồ dùng. Chỉ vài giây sau, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen từ bên kia đường quan sát rồi tiến lại gần chiếc xe.

Kẻ trộm lấy đi xe máy trong vòng chưa đến 8 giây (Video: Hoàng Đức).

Lợi dụng lúc chủ xe mất cảnh giác, đối tượng nhanh chóng mở khóa, nổ máy và rời đi. Vụ trộm diễn ra trong vòng chưa đến 8 giây.

Khi kẻ trộm rời khỏi hiện trường, chủ phương tiện và 2 người đứng bên trong quán không hay biết tài sản đã bị lấy mất.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng chủ xe cần cẩn trọng hơn khi đỗ xe ở nơi công cộng, đặc biệt vào buổi tối hoặc những thời điểm vắng người.