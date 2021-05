Kẻ giết bạn thân vì ghen lĩnh án chung thân

Án chung thân cho kẻ giết bạn thân vì ghen Ngày 15/11, TAND tỉnh mở phiên tòa sư thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trần Văn Cường (SN 1987), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh. Liên quan đến vụ án này còn có Trần Văn Trì (SN 1988), trú xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên bị truy tố tội che giấu tội phạm; Phan Xuân Đức (SN 1988), trú xã Nghi Kim, TP Vinh và Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989), trú phường Cửa Nam, TP Vinh bị truy tố tội không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn không thể hóa giải nên chị Trần Thị Hòa dọn ra ngoài sống và làm thủ tục li hôn chồng là Trần Văn Cường. Cường nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với Võ Đình Toàn (SN 1988) – là bạn thân của vợ chồng Cường nên trong lòng luôn cay cú, hậm hực. Vào khoảng 13h ngày 2/6, biết chị Hòa và anh Toàn đang đi ăn giỗ ở khối 15, phường Cửa Nam nên Cường thủ sẵn một con dao dài khoảng 60 cm trong ống tay áo và nhờ Trần Văn Trì chở đến tìm hai người này. Đến nơi, Cường dùng dao chém 1 nhát vào đầu chị Hòa khiến chị này bị thương. Thấy vậy, anh Toàn nhảy vào ôm Cường ngăn lại. Trong quá trình giằng co, anh Toàn bị đẩy ngã xuống đường và bị Cường chém vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Cường tù chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường gần 130 triệu đồng cho phía bị hại. Trần Văn Trì bị xử phạt 15 tháng tù về tội che dấu tội phạm. Đặng Thị Mỹ Linh 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm nhưng cho hưởng án treo; cũng tội danh không tố giác tội phạm. Riêng Phan Xuân Đức do nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên chỉ bị cảnh cáo.