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Kè biển mới sử dụng gần một năm đã sụt lún, hư hỏng

Tuyến kè biển ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mới đưa vào sử dụng, đang trong thời gian bảo hành nhưng bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.
Đọc thêm : Kè biển mới sử dụng gần một năm đã sụt lún, hư hỏng