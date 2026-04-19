Kè biển mới sử dụng gần một năm đã sụt lún, hư hỏng (Video: Thanh Tùng).

Dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn (thuộc địa phận xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) do UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) làm chủ đầu tư với số vốn hơn 220 tỷ đồng. Dự án gồm đường giao thông rộng 34m, kè chắn sóng, tường chắn sóng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh… Công trình khởi công từ tháng 2/2024, đến tháng 6/2025 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian bảo hành 15 tháng.

Dù mới đưa vào sử dụng gần 1 năm, nhiều vị trí vỉa hè phía sau bờ kè đã sụt lún, sạt lở.

Vỉa hè bị sạt lở khiến nhiều cây dừa xanh bị đổ, nằm ngả nghiêng bên vệ đường.

Theo báo cáo kiểm tra hiện trường từ UBND xã Hoằng Tiến, có ít nhất 5 vị trí vỉa hè bị sạt lở, sụt lún với chiều sâu trung bình 2,6m, chiều rộng 3,5-5m.

Vỉa hè bị sụt lún tạo thành hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

"Chúng tôi lo các cháu nhỏ không may ra đây chơi bị rơi xuống hố sâu, rất nguy hiểm. Rất mong chính quyền địa phương sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách", bà Phạm Thị Lai, trú xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Đá lát trên vỉa hè bị hư hỏng, chất đống dọc tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Không chỉ vỉa hè, nền đường giao thông tại dự án cũng xuất hiện các vết nứt lớn.

Hàng loạt cây xanh tại dự án cũng trong tình trạng chết hoặc héo úa. UBND xã Hoằng Tiến đã có báo cáo đến UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án khắc phục, xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân địa phương và du khách.

Vị trí đoạn đường bị sạt lở nằm sát bờ biển ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).