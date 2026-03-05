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Kasim Hoàng Vũ thể hiện ca khúc "Vì yêu"

Kasim Hoàng Vũ là giọng ca nổi tiếng thập niên 2000, nổi tiếng với những ca khúc như: "Vì yêu", "Vì sao", "Tôi là ai - em là ai"...
Đọc thêm : Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian bạo bệnh