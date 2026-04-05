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Kaitlyn Christian vô địch đơn nữ tại PPA Tour Hanoi Cup 2026

Ở trận chung kết đơn nữ, Kaitlyn Christian đã ngược dòng đánh bại Brooke Buckner với tỷ số 7-11, 14-12, 11-9 để lên ngôi vô địch.
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