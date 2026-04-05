Anna Leigh Waters và Ben Johns thâu tóm các danh hiệu tại Hà Nội

Anna Leigh Waters và Anna Bright vô địch đôi nữ tại PPA Tour Hanoi Cup 2026

Mở màn cho ngày chung kết là nội dung đôi nữ, nơi cặp bài trùng Anna Leigh Waters và Anna Bright đối đầu với hạt giống số 2 Tyra Hurricane Black và Catherine Parenteau.

Waters và Bright ăn mừng chức vô địch đôi nữ (Ảnh: Quyết Thắng).

Dù đối thủ rất mạnh, nhưng sự kết hợp giữa Waters và Bright dường như đã tạo nên một "bức tường" không thể xuyên phá. Với khả năng bao quát sân cực tốt và những cú smash đầy uy lực, bộ đôi này nhanh chóng khép lại set 1 với tỷ số 11-7.

Sang set 2, kịch bản thậm chí còn dễ dàng hơn khi sự ăn ý đến từng nhịp thở giúp hai cô gái liên tục ghi điểm, kết thúc trận đấu với tỷ số 11-5 và chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trận chung kết đôi nam giữa cặp Ben Johns - Gabe Tardio và Hayden Patriquin - Federico Staksrud lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác. Ben Johns đã dội một "gáo nước lạnh" vào đối thủ khi trình diễn lối chơi tấn công ở mức độ hoàn hảo, giúp cặp đôi của mình thắng trắng 11-0 trong set đầu tiên.

Ben Johns và Tardio trong trận chung kết đôi nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, "thần đồng" Hayden Patriquin đã khiến cả nhà thi đấu Mỹ Đình phải ngỡ ngàng trong set 2. Với những phản xạ sát lưới được ví như "ma thuật", Patriquin đã truyền lửa cho Staksrud lật ngược thế cờ, thắng lại 11-7 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Ben Johns và Gabe Tardio vô địch đôi nam PPA Hanoi 2026

Tại đây, đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới một lần nữa lên tiếng. Ben Johns với những cú "nã đại bác" uy lực cùng sự bền bỉ của Tardio đã ấn định chiến thắng 11-6, hoàn tất hành trình lên ngôi đầy kịch tính.

Cặp đôi vô địch nội dung đôi nam Johns và Tardio ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Quyết Thắng).

Ben Johns và Anna Leigh Waters vô địch đôi nam nữ PPA Hanoi Cup

Không dừng lại ở đó, sự kết hợp giữa hai cái tên mạnh nhất làng pickleball quốc tế là Ben Johns và Anna Leigh Waters ở nội dung đôi nam nữ đã tạo nên một thế trận một chiều. Đối đầu với Christian Alshon và Kaitlyn Christian, cặp đôi số 1 thế giới chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi để giành chiến thắng cách biệt 2-0 (11-5, 11-2).

Ben Johns và Anna Water nhận cúp vô địch đôi nam nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiến thắng này không chỉ giúp Waters và Johns bội thu danh hiệu tại PPA Tour Hanoi Cup mà còn khẳng định thế độc tôn của họ trên bản đồ pickleball toàn cầu. Khán giả tại Hà Nội đã có một ngày mãn nguyện khi được tận mắt chứng kiến những tiêu chuẩn cao nhất của bộ môn này.

Ở trận chung kết đơn nữ, Kaitlyn Christian đã ngược dòng đánh bại Brooke Buckner với tỷ số 7-11, 14-12, 11-9 để lên ngôi vô địch.

Kaitlyn Christian vô địch đơn nữ tại PPA Tour Hanoi Cup 2026