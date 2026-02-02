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Justin Bieber trình diễn tại Grammy 2026

Trở lại sân khấu Grammy sau 4 năm tạm nghỉ, nam ca sĩ Justin Bieber đã có một mành trình diễn đầy cảm xúc. Ban tổ chức đánh giá đây là màn xuất hiện gần gũi nhất của anh trong nhiều năm.
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