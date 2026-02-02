Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi biểu diễn tại Grammy 2026

Trang chủ của Grammy viết về màn biểu diễn của Justin: “Siêu sao nhạc pop, người có hành trình từ hiện tượng tuổi teen đến nghệ sĩ trưởng thành được công chúng theo dõi sát sao, đã thể hiện 2 ca khúc với cảm xúc chân thật và kỹ thuật thanh nhạc tinh tế, cho thấy sự phát triển liên tục của anh. Trên nền nhạc tối giản, giọng hát của Bieber trở thành tâm điểm”.

Bên dưới hàng ghế khán giả, bà xã Hailey Bieber chăm chú theo dõi màn biểu diễn của chồng, ánh mắt ngập tràn tự hào.

Justin Bieber trình diễn tại Grammy 2026 (Video: YouTube).

Trước đó, Justin xuất hiện lịch lãm bên bà xã Hailey Bieber trên thảm đỏ của Grammy 2026. Sự tham gia của anh được xem là một trong những điểm đáng chú ý của lễ trao giải năm nay. Trước đó, Justin đã tạm dừng biểu diễn và xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật vì lý do sức khoẻ.

Justin Bieber là ca sĩ - nhạc sĩ người Canada. Nam nghệ sĩ sinh năm 1994 nổi tiếng toàn cầu từ khi còn là thiếu niên. Anh được phát hiện qua các video cover trên YouTube và nhanh chóng trở thành hiện tượng với bản hit Baby, mở đầu cho sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ cùng hàng loạt ca khúc đình đám như Sorry, Love Yourself, Peaches.

Justin Bieber từng giành 2 giải Grammy và 33 kỷ lục Guinness thế giới. Theo Forbes, nam ca sĩ sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 300 triệu USD. Anh từng được Time vinh danh trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011.

Justin Bieber và vợ, Hailey Bieber, sánh đôi trên thảm đỏ Grammy 2026 (Ảnh: AP).

Bên cạnh thành công âm nhạc, cuộc sống của Justin Bieber cũng thu hút sự chú ý khi anh từng đối mặt với áp lực danh tiếng, khủng hoảng tâm lý và vấn đề sức khỏe.

Những năm gần đây, nam ca sĩ lựa chọn sống kín tiếng hơn, tập trung cho gia đình, hôn nhân với người mẫu Hailey Bieber và hành trình cân bằng, chữa lành sau ánh hào quang.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Justin là album Swag II, phát hành vào ngày 5/9/2025. Đây là album studio thứ 8 của nam ca sĩ, ra mắt chỉ vài tháng sau Swag - album trước đó được phát hành vào tháng 7/2025.

Swag II tiếp tục mở rộng không gian âm nhạc của Bieber với nhiều ca khúc mới và sự tham gia của các cộng sự sáng tạo, đồng thời đánh dấu giai đoạn sản xuất âm nhạc dày đặc của anh trong năm 2025.